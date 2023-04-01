شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الفنى لمباراة فيوتشر وبيراميدز فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يقام اليوم السبت، الاجتماع الفني للمباراة المرتقبة بين فريقي، بيراميدز وفيوتشر، والتي تجمع الفريقين غدا الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وطلب علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، تقريراً مفصلاً عن حالة المصابين فى الفريق، وذلك بعدما ضربت الإصابات لاعبى فيوتشر خلال الفترة الأخيرة بسبب ضغط المباريات، حيث تأكد غياب عمر كمال عبد الواحد ومحمد فاروق عن المباريات المقبلة لفيوتشر بسبب إصابتهما في الركبة، بينما يعاني مهند لاشين وكريم نيدفيد من إجهاد.

و انقلبت موازين المجموعة الثالثة في كأس الكونفدرالية الإفريقية والتي تضم فرق، فيوتشر، بيراميدز، الجيش الملكي المغربي، وإسكو دي كارا التوجولي، بعدما أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، قرار رسميا، باحتساب نتيجة ذهاب مباراة فيوتشر وإسكو كارا، لصالح فيوتشر باعتباره فائزا بثلاثية نظيفة بعدما كانت المباراة قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك بعدما خالف بطل توجو لوائح الكاف وأشرك لاعبا موقوفا خلال المباراة، لتحتسب النتيجة بهزيمته وتغريمه 10 آلاف دولار.

بناءً على قرار الكاف، أعيد ترتيب المجموعة الثالثة، ليتصدر فيوتشر مجموعته برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن الجيش الملكي المغربي صاحب نفس الرصيد، بينما يحل بيراميدز في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وفي المركز الأخير يأتي فريق إسكو دي كارا بدون نقاط.