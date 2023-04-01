رسالة إلى جماهير الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - قالت الإعلامية عزة مصطفى خلال برنامجها صالة التحرير والمذاع على قناة صدى البلد ، إننا نتمنى أن يتعامل جمهور فريقي الأهلي والهلال السوداني برقي وتحضر، وأن يكون عنوان المباراة «حضارة وادي النيل»، وذلك خلال المباراة التي ستقام مساء غد السبت، تمام الساعة 9 مساء على استاد القاهرة الدولي، في ختام مباريات المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعلقت عزة مصطفى قائلة اغلقوا شبابيك الفتنة وافتحوا أبواب التحضر، أرجوكم نشاهد بحماس بعيدا عن التلاسن والتراشق، وأتمنى تكون عنوان كبير لمباراة غدا السبت".

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.