شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغلق صفحة أفريقيا ويبدأ طريق تصحيح المسار بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على غلق صفحة بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد توديعها، وانتهاء مشوارهم بدور المجموعات، من أجل التركيز على المباريات المقبلة، في الدورى المصرى الممتاز.

وحقق فريق الزمالك الفوز على المريخ السودانى بنتيجة 4 / 3 فى المباراة التى جمعتهما، مساء، الجمعة، على استاد القاهرة الدولى، في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. ويرغب اللاعبون في تحسين موقف الزمالك بجدول الدورى المصرى الممتاز خصوصاً أنه يحتل المركز الخامس برصيد 33 نقطة جمعهم من 20 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات بينما خسر 5 مباريات.

وعقد لاعبو الزمالك العزم على تصحيح المسار ببطولة الدورى المصرى الممتاز بعدما ، أصبح موقف الفريق الأبيض مهدداً بالمشاركة في البطولات الأفريقية بالموسم المقبل، بعد احتلال الفريق المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق المصرى البورسعيدى في المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

في سياق مختلف استقر مسئولو نادى الزمالك على فتح ملف تجديد يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر والتونسي حمزة المثلوثى ثلاثى الفريق الأول لكرة القدم، بعد حسم ملف المدير الفني الجديد الذى يقود الأبيض خلال الفترة المقبلة خلفاً للبرتغالى فيريرا.

ويرغب مسئولو نادى الزمالك في حسم ملف المدير الفني الجديد في الوقت الحالي حيث يعد هذا الأمر على رأس أولوياتهم، وبعدها سيبدأون فى التحرك اتجاه تجديد عقود اللاعبين،حسب الحاجة الفنية للفريق الأبيض.