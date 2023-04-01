شكرا لقرائتكم خبر عن وليد الكرتى: لاعبو بيراميدز تعاهدوا على الفوز أمام فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المغربي وليد الكرتي، لاعب نادي بيراميدز، إن مباراة فيوتشر في ختام دور المجموعات من كأس الكونفدرالية، واحدة من أهم لقاءات الموسم الحالي، خاصة أنها تحسم اسم الفريق المتأهل للدور ربع النهائي، ومتوقعا أن يكون الفائز بتلك المباراة هو أحد طرفي المباراة النهائية، ومن الممكن أن يكون هو صاحب اللقب في النهاية في ظل قوة الفريقين وامتلاكهما العناصر التي تمنحهما الأفضلية في المواجهات القارية.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي للقاء إلى أن المباراة هامة وصعبة والجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو كان حريصا على دارسة المنافس بالصورة المطلوبة، موضحا أن الجميع لديهم الرغبة في الفوز وحصد الثلاث نقاط وضمان بطاقة العبور للمرحلة المقبلة، خاصة وأن النادي هدفه هذا الموسم هو حصد أكثر من بطولة من الممكن تحقيقها.

وشدد على أن المباريات الثلاثة الأخيرة لم تكن النتائج فيها على المستوى المأمول ولكن الفريق تعاهد على الفوز لأن مواجهة فيوتشر لا تحتمل أي نتيجة أخرى بخلاف الفوز، وبالتالي اللاعبون تعاهدوا على الفوز ومواصلة مشوار البطولة، والهدف واضح وهو التتويج بأول بطولات النادي في الموسم الجاري.

وانقلبت موازين المجموعة الثالثة في كأس الكونفدرالية الإفريقية والتي تضم فرق، فيوتشر، بيراميدز، الجيش الملكي المغربي، وإسكو دي كارا التوجولي، بعدما أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، قرار رسميا، باحتساب نتيجة ذهاب مباراة فيوتشر وإسكو كارا، لصالح فيوتشر باعتباره فائزا بثلاثية نظيفة بعدما كانت المباراة قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك بعدما خالف بطل توجو لوائح الكاف وأشرك لاعبا موقوفا خلال المباراة، لتحتسب النتيجة بهزيمته وتغريمه 10 آلاف دولار.

وبناءً على قرار الكاف، أعيد ترتيب المجموعة الثالثة، ليتصدر فيوتشر مجموعته برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن الجيش الملكي المغربي صاحب نفس الرصيد، بينما يحل بيراميدز في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وفي المركز الأخير يأتى فريق إسكو دى كارا بدون نقاط.