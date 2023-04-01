شكرا لقرائتكم خبر عن حارس غزل المحلة يحصل على أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل أحمد ميهوب حارس مرمى نادي غزل المحلة على جائزة رجل المباراة في لقاء فريقه ضد الاتحاد السكندري والذى حقق فيه فريق غزل المحلة فوزًا مهماً على الاتحاد بهدفين دون رد في اللقاء الذى أقيم باستاد المحلة، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ليرتفع رصيد المحلة للنقطة 30 في المركز السابع بجدول الترتيب، بينما يتوقف رصيد الاتحاد عند النقطة 36 في المركز الرابع.

أحرز أهداف غزل المحلة كل من تشارلز باسي في الدقيقة 22 وحازم مرسي في الدقيقة 89.