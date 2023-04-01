شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على هدافى الأهلي أمام الهلال السودانى فى تاريخ مواجهات الفريقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فريق الهلال السوداني بالجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم السبت على ملعب القاهرة الدولي.

ويحتل حسين الشحات صدارة هدافي الأهلى عبر تاريخ مواجهاته أمام الهلال السوداني برصيد هدفين بواقع هدف في لقاء دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020، وهدف آخر فى لقاء دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2022.

1- سجل أيمن شوقي هدفًا في شباك الهلال السوداني بإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 1987.

2- أحرز أمادوا فلافيو هدفا فى شباك فريق الهلال السوداني بذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2007.

3- سجل أسامة حسنى هدفًا في شباك فريق الهلال السوداني باياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2007.

4- سجل رمضان صبحى هدفًا في شباك فريق الهلال السوداني بذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020.

6- أحرز محمد مجدى افشه هدفًا في شباك فريق الهلال السوداني باياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020.

7- سجل حسين الشحات هدفًا في شباك فريق الهلال السوداني باياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2022.

جدير بالذكر أن هناك هدف آخر أحرزه الأهلى فى شباك الهلال السوداني كان عن طريق مدافع الهلال الثعلب بالخطأ في مرماه في لقاء إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 1987 الذي فاز به الفريق الأحمر بثنائية نظيفة.