شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى يدخل تاريخ الزمالك بهاتريك فى المريخ السوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح ناصر منسي، لاعب الزمالك، في دخول التاريخ بعد تسجيل هاتريك في المريخ السوداني، ليصبح أول لاعب يسجل للزمالك هاتريك في دور المجموعات بنظامه الحديث في دوري أبطال أفريقيا.

وحقق فريق الزمالك الفوز على المريخ السودانى بنتيجة 4 / 3 فى المباراة التى جمعتهما، مساء، الجمعة، على استاد القاهرة الدولى، في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك ودع دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا من الجولة الماضية، وأصبحت ترتيب المجموعة كالتالى.. فى المقدمة، الترجى التونسى 10 نقاط،وفى المركز الثانى شباب بلوزداد 9 نقاط، وفى المركز الثالث الزمالك برصيد 7 نقاط، والمريخ السودانى فى المركز الأخير برصيد 5 نقاط.

وسجل مصطفى شلبي وناصر منسي (هاتريك) لـ الزمالك فيما أحرز رمضان عجب ونوح الجازولي وباولو سيرجيو أهداف المريخ.