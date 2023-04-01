الامارات | التونسي النويصري بطل «دراجات ند الشبا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر الدراج التونسي علي النويصري، عضو فريق ياسي للدراجات الهوائية، بلقب الفئة المفتوحة للرجال في اليوم الأول لمنافسات الدراجات الهوائية، ضمن النسخة الـ10 من دورة ند الشبا الرياضية، التي تستمر حتى 10 أبريل المقبل تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

ونجح النويصري في إنهاء السباق، الذي امتد لمسافة 77 كم في المركز الأول، في زمن قدره 1:33:11.458 ساعة، فيما جاء الدراج المغربي محسن الكورجي من فريق الشعفار ثانياً بزمن قدره 1:33:12.216 ساعة، وتلاهما الدراج الجزائري حمزة عماري من فريق شرطة دبي، الذي حل ثالثاً بزمن قدره 1:33:12.460 ساعة.

وأعطى إشارة انطلاق السباق أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة، سعيد حارب، بحضور، مساعد الأمين العام نائب رئيس اللجنة المنظمة، ناصر أمان آل رحمة، والتي أقيمت منافساتها في فئات أصحاب الهمم، والفئة المفتوحة رجال، وفئة كبار المواطنين والمقيمين رجال وسيدات فوق 50 عاماً. وجاء البريطاني جون كاري في صدارة فئة كبار المواطنين والمقيمين رجال، وتلاه الجزائريان نور الدين حشيني ثانياً، وعبدالقادر رحماني ثالثاً، بينما حققت السويسرية باميلا فوكس لقب فئة كبار المواطنين والمقيمين سيدات. وفي فئة أصحاب الهمم لمسافة 20 كم «فئة المكفوفين»، فاز أحمد عبدالله حميد الشامسي بالمركز الأول، وتلاه عبد الرحمن البستكي في المركز الثاني. وأحرز أحمد محمد البدواوي بالمركز الأول لقب فئة أصحاب الهمم «دراجات الطريق» وجاء عبدالله سالم البلوشي في المركز الثاني، وسالم جمعة الجنيبي ثالثاً، ونال العماني سامي سيد سالم الشيمي المركز الأول لفئة أصحاب الهمم «دراجات اليد»، ثم حل عايض علي الأحبابي ثانياً، وبدر عباس الحوسني ثالثاً.

• 77 كيلومتراً مسافة سباق الفئة المفتوحة للدراجات الهوائية بدورة ند الشبا.

كرة الطائرة تنطلق اليوم.. جوائزها 1.5 مليون درهم

تبدأ، اليوم، منافسات الكرة الطائرة للعام الـ10 على التوالي، وتبلغ جوائزها المالية 1.5 مليون درهم.

ويستهلّ «الإمبراطور» حملة دفاعه عن اللقب الذي فاز به العام الماضي، على حساب الجوارح بمواجهة من العيار الثقيل أمام فريق الشبابي، عند الـ9:30 مساءً، وتعقبها المباراة الثانية ضمن المجموعة الأولى، بمواجهة تجمع إتش إم إس أمام فهود زعبيل عند الـ11:30 مساءً، في حين تقام غداً مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية، بمواجهتين، إذ يلتقي في المباراة الأولى الخالدية مع زعبيل عند الـ9:30 مساءً، ويتواجه بعدها الجوارح مع الحبتور للسيارات عند الـ11:30 مساءً.

ودفعت الجوائز المالية الكبيرة التي رصدتها اللجنة المنظمة الفرق المشاركة، لضم مجموعة كبيرة من اللاعبين الأجانب من دول مختلفة، لدعم صفوفها، والظهور القوي في البطولة لنيل اللقب.

وسجلت الفرق الثمانية في قوائمها مجموعة كبيرة من اللاعبين المحترفين من 37 جنسية من مختلف قارات العالم، ما يجعل من الكرة الطائرة بطولة دولية رفيعة المستوى، كونها تضم نخبة اللاعبين النجوم من قادة الفرق والمنتخبات العالمية.

فئة الاتحاد الدولي تبلغ ربع نهائي البادل

انتهت مرحلة دور الـ16 من منافسات البادل فئة الاتحاد الدولي - الذهبية، وأسفرت نتائجها عن تأهل روبن ريفيرا وأندريا ميركادال إلى ربع النهائي، بتغلبهما على كريستيان ميدينا وخافير نافارو 6–4 و6–2، وفاز راؤول ماركوس وجوزيه سامشيز على فارنشيسكو غوميز وماركو كاسيتا بمجموعتين دون رد 6–2 و6–3.

وأقيمت مباراتان لحساب الدور الـ32 من منافسات الناشئين تحت 16 عاماً، وتأهل في المباراة الأولى كل من راشد كمال وحمد عبدالله إلى الدور الثاني على حساب إبراهيم الزرعوني وعلي بن زايد بمجموعتين دون رد 6–صفر و6–صفر، وفي المباراة الثانية حسم الثنائي المكون من محمد عبدالله ومحمد أهلي تأهلهما بتغلبهما على الثنائي حمدان عبدالله وعمار حسن بمجموعتين دون رد 6–1 و6–صفر.

4 مباريات تدشن منافسات «سلة الكراسي المتحركة»

تنطلق، مساء اليوم، منافسات بطولة كرة السلة للكراسي المتحركة بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم، التي تأتي ضمن بطولات ند الشبا هذا الموسم، بمشاركة 10 فرق تضم المجموعة الأولى فرق هيئة كهرباء ومياه دبي والقيادة العامة لشرطة دبي ومحاكم دبي ودائرة المالية ومركز وريزيدنس البستان، فيما تضم الثانية هيئة الطرق والمواصلات وهيئة تنمية المجتمع وبلدية دبي وأبيلتي لايف وهيئة دبي للإسعاف.