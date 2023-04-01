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الامارات | سيتي وليفربول.. قمة «المصير»

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لندن ■ أ.ف.ب 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي وليفربول.. قمة «المصير» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيكون الممتاز على موعد مع قمة من العيار الثقيل اليوم، بين مان سيتي وضيفه ، ضمن المرحلة الـ29، في حين سيحاول أرسنال المتصدر الاستفادة من أي تعثر لمطارده للاقتراب أكثر من لقبه الأول منذ 2004. وتعتبر المباراة مهمة للغاية لسيتي، كون الخطأ فيها قد يكون مكلفاً في مسعاه للمنافسة على لقب الدوري، بينما يريدها ليفربول (المركز السادس) للاقتراب أكثر من تأمين مركز رابع مؤهل إلى الموسم المقبل. ويراهن سيتي على قناصه وهداف الدوري، النرويجي هالاند، للاستفادة من ضعف دفاع ليفربول. وسيكون أرسنال متربصاً لأي هفوة من هذه القمة، عندما يستقبل ليدز يونايتد. ولدى أرسنال 69 نقطة، مقابل 61 لسيتي.

ويرفض سيتي التنازل عن لقبه دون قتال، إذ فاز في آخر ست مباريات في جميع المسابقات، وسجل 13 هدفاً في آخر مبارياته ضد لايبزيغ الألماني في دوري الأبطال وبيرنلي في الكأس.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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