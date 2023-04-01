الامارات | «أكيوض» يقود مكتب الأمين العام للصدارة بـ «سوبر هاتريك»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريق مكتب الأمين العام انتصاراته في بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2023 الرمضانية، بعدما حقق فوزاً مهماً على فريق مكتب الشؤون القانونية برباعية نظيفة، ليلة الخميس، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية، على ملعب فندق قصر الإمارات «ماندرين أورينتال»، بحضور مدير مكتب وزير ديوان الرئاسة التنفيذي سلطان الحميري.

وشهدت المباراة تألق المهاجم يوسف أكيوض (هداف النسخة الماضية)، الذي أحرز الأهداف الأربعة «سوبر هاتريك» لمكتب الأمين العام على مدار الشوطين، بمعدل هدفين في كل شوط.

وقدم مكتب الأمين العام مباراة رائعة، وسيطر على مجرياتها، بينما سعى مكتب الشؤون القانونية إلى تقديم مستوى مختلف، بعدما خسر مباراته الأولى أيضاً.

وبالنتيجة، تصدر مكتب الأمين العام المجموعة برصيد 6 نقاط، وجاء في المركز الثاني فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بـ4 نقاط، بعد تعادله بهدف لمثله مع نادي سيتي غولف، الذي جمع النقطة الأولى وحل ثالثاً، فيما تذيل المجموعة مكتب الشؤون القانونية برصيد خال من النقاط. وسعى فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إلى تحقيق الفوز أمام نادي سيتي غولف من أجل تعزيز حظوظه في التأهل عبر بطاقة المركز الأول، إلا أن نادي سيتي غولف قدم مباراة جيدة، وتمكن من التقدم عن طريق عبدالكريم ملا، قبل أن يحرز حمودة قاسم التعادل لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ورغم النقص العددي بسبب حصول لاعبه على البطاقة الحمراء، إلا أن نادي سيتي غولف ظهر بصورة جيدة. يذكر أن البطولة تقام بمشاركة 12 فريقاً، تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات، تلعب دورياً من دور واحد، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى نصف النهائي، بينما يتنافس أصحاب المركز الثاني، وأفضل ثالث، على بطاقة التأهل الرابعة عبر ملحق من ثلاثة لقاءات.