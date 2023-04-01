اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين

العين - شباب الأهلي 22:00

الوصل - الجزيرة 22:00

الظفرة - بني ياس 22:00

دوري الدرجة الأولى

دبا الحصن - بينونة 22:00

العروبة - مصفوت 22:00

فرسان هسبانيا - العربي 22:00

أبطال إفريقيا

الأهلي - الهلال 23:00

الوداد - شبيبة القبائل 02:00

الترجي - بلوزداد 02:00

سيتي - 15:30

أرسنال - ليدز 18:00

تشلسي - أستون فيلا 20:30

إلتشي - 23:00

الدوري الألماني

البايرن - دورتموند 20:30

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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