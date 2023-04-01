الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التزام

طلب مدرب في أحد أندية المحترفين من لاعبي فريقه التزام عدم الإفراط في تناول الأطعمة غير الصحية، مشيراً إلى أنه سيتم توقيع عقوبات على اللاعبين غير الملتزمين، ومن الذين تطرأ زيادة على أوزانهم.

إنجازات

عبّر مدرب لفريق ينافس في إحدى البطولات القوية، عن استغرابه من نسب إدارة النادي إنجازاته مع الفريق إلى مدرب سابق تمت إقالته في مطلع الموسم.

مدرب

يدور الحديث في أوساط النادي المحترف عن النية لتجديد عقد المدرب الذي لم يتمكن من تحقيق نتائج إيجابية في بطولة الدوري خلال الموسم الجاري، وذلك تثميناً لاكتشافه لاعباً موهوباً في الفريق.

مترجم

لاحظ صحافيون يغطون أنشطة أحد أندية المحترفين، الدور الكبير الذي يقوم به مترجم المدرب الأجنبي للفريق، وتعاونه مع ممثلي وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية، ما سهّل كثيراً من مهمة وسائل الإعلام في التواصل مع المدرب.

إداري

يبذل إداري سابق في اتحاد لعبة جماعية، محاولات حثيثة لشغل منصب مهم بأحد أندية المحترفين، على الرغم من رفض مسؤول كبير بالنادي ترشيحه لهذا المنصب أكثر من مرة، بسبب خلافات سابقة بينهما.

[email protected]