الزمالك يهزم المريخ بأربعة أهداف

الشارقة - اميمة ياسر - فاز فريق الزمالك على المريخ السوداني، برباعية مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ورفع الأبيض رصيده إلى 7 نقاط يحتل المركز الثالث بمجموعته في حين توقف رصيد المريخ عند 5 نقاط يحتل المركز الرابع .

وسجل مصطفى شلبي وناصر منسي (هاتريك) لـ الزمالك فيما أحرز رمضان عجب ونوح الجازولي وباولو سيرجيو أهداف المريخ.

ضغط هجومي مبكر

بدأ الزمالك المباراة بضغط هجومي مبكر أسفر عن الهدف الأول بعد 11 ثانية عن طريق مصطفى شلبي.

واستغل مصطفى شلبي تمريرة المغربي أحمد بلحاج ليسجل الهدف الأول.

وسجل ناصر منسي الهدف الثاني لنادي الزمالك بعد تمريرة جديدة من بلحاج في الدقيقة الثالثة.

ونجح رمضان عجب في تسجيل هدف تقليص الفارق لصالح نادي المريخ بعد عرضية متقنة في الدقيقة السابعة.

وأهدر حسام عبد المجيد فرصة تسجيل الهدف الثالث بعد رأسية خطيرة أبعدها حارس المريخ على مرتين.

ونجح نوح الجزولي مع بداية الشوط الثاني في تسجيل هدف التعادل لنادي المريخ بعد خطأ من حسام عبد المجيد.

وحرم محمد المصطفى حارس مرمى المريخ لاعب الزمالك أحمد بلحاج من تسجيل هدف محقق.

وسجل باولو سيرجيو الهدف الثالث لنادي المريخ بعد متابعة جيدة للكرة المرتدة من محمد صبحي حارس مرمى الزمالك في الدقيقة 56.

واستطاع ناصر منسي مهاجم الزمالك تسجيل الهدف الثالث وهدف التعادل من ضربة رأسية متقنة في الدقيقة 65.

وأضاع محمود حمدي الونش فرصة تسجيل الهدف الرابع من ضربة رأسية قوية مرت أعلى المرمى.

ونجح ناصر منسي في تسجيل الهدف الرابع لفريقه والشخصي الثالث (هاتريك) في الدقيقة الرابعة من المباراة بعد تسديدة قوية سكنت شباك المريخ.