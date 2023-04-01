شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الجمعة 31-3-2023 فى الدورى المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الجمعة 31 -3-2023 مباراتان ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث التقى فاركو مع أسوان وانتهى اللقاء بالتعادل السلبى، وواجه الاتحاد السكندرى نظيره المحلة وانتهت المباراة بخسارة سيد البلد بهدفين نظيفين.

انتهت مباراة فاركو وأسوان بالتعادل السلبي في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية فى إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، ليرتفع رصيد فاركو للنقطة كما 28 في المركز الثامن بجدول الدوري و يرتفع رصيد اسوان للنقطة 26 في المركز 12.

جاء تشكيل فاركو كالتالى:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا".

الدفاع: عبد الله بكري – أحمد عوض - جابر كامل.

الوسط: أحمد البحراوي – كينسجلي سوكاري – محمود حمادة – أحمد الصغيري.

الهجوم: رزقي حمرون – شكري نجيب – أحمد شريف.

وجاء تشكيل أسوان كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام.

الدفاع: محمد مصطفى - أحمد فتحي – محمد عطوة - علي فتحي.

الوسط: أحمد خالد – محمد المرسي – رافائيل إياجوا.

الهجوم: محمد حمدي زكي – ديلسون كاموني – حسام عرفات.

حقق فريق غزل المحلة فوزًا مهماً على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في اللقاء الذى أقيم باستاد المحلة، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ليرتفع رصيد المحلة للنقطة 30 في المركز السابع بجدول الترتيب، بينما يتوقف رصيد الاتحاد عند النقطة 36 في المركز الرابع. أحرز أهداف غزل المحلة كل من تشارلز باسي في الدقيقة 22 وحازم مرسي في الدقيقة 89.

بدأ المحلة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى.. أحمد ميهوب.

خط الدفاع.. معاذ الحناوى، إيهاب سمير، محمد جابر، مصطفى العش.

خط الوسط.. أحمد النادرى، أحمد الشيخ، محمد بازوكا، إبراهيم عايش.

الهجوم.. كريم مصطفى، تشارلز باسى .

البدلاء.. عمرو شعبان، أحمد رضا، حميد ماو، حازم مرسى، عبد الرحمن عاطف، جبريل اوريك، السيد الشبراوى، إبراهيما كونيه، طارق سامى.

بينما جاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

الدفاع: صبري رحيل – خالد صبحي – محمود علاء – هشام صلاح.

الوسط: محمد محمود – ناصر ناصر – خالد العندور.

الهجوم: إبراهيم حسن – أوستن أموتو – أحمد عادل.