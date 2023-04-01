شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الجمعة 31/ 3/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الجمعة 31/ 3/ 2023 مباراتان ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث التقى فاركو مع أسوان وانتهى اللقاء بالتعادل السلبى، وواجه الاتحاد السكندرى نظيره المحلة وانتهت المباراة بخسارة سيد البلد بهدف نظيف.

انتهت مباراة فاركو وأسوان بالتعادل السلبي في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية فى إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، ليرتفع رصيد فاركو للنقطة كما 28 في المركز الثامن بجدول الدوري و يرتفع رصيد اسوان للنقطة 26 في المركز 12.

حقق فريق غزل المحلة فوزًا مهماً على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في اللقاء الذى أقيم باستاد المحلة، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ليرتفع رصيد المحلة للنقطة 30 في المركز السابع بجدول الترتيب، بينما يتوقف رصيد الاتحاد عند النقطة 36 في المركز الرابع. أحرز أهداف غزل المحلة كل من تشارلز باسي في الدقيقة 22 وحازم مرسي في الدقيقة 89.