7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية، اليوم، الجمعة، الموافق 31/ 3/ 2023 العديد من الأحداث الرياضية الهامة، جاء فى مقدمتها، اتحاد الكرة يخاطب كاف للتأكيد على صحة مشاركة أحمد رفعت مع فيوتشر، وهاترك ناصر منسى يقود الزمالك للفوز على المريخ برباعية فى ليلة وداع أفريقيا.

هاترك ناصر منسى يقود الزمالك للفوز على المريخ برباعية فى ليلة وداع أفريقيا

حقق فريق الزمالك الفوز على المريخ السودانى بنتيجة 4 / 3 فى المباراة التى جمعتهما، مساء اليوم، الجمعة، على استاد القاهرة الدولى، في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

اتحاد الكرة يخاطب كاف للتأكيد على صحة مشاركة أحمد رفعت مع فيوتشر

كشف أحمد شوبير، نائب رئيس نادى فيوتشر، فى تصريحات صحفية، أن الاتحاد المصرى لكرة القدم، أرسل خطابا رسميا إلى الاتحاد الأفريقى "كاف"، أكد خلاله صحة قيد أحمد رفعت فى قائمة فيوتشر بعد قطع إعارته إلى الوحدة الإماراتى فى يناير الماضى، وبالتالى صحة مشاركته مع فيوتشر فى مباراتى، الجيش الملكى المغربى وإسكو دى كارا التوجولى بدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

تذكرتى تعلن عن إرشادات مباراة الأهلي والهلال لتيسير عملية دخول الجماهير

أعلنت شركة تذكرتي عددا من الإرشادات الخاصة بمباراة الأهلي والهلال السوداني المقرر لها التاسعة مساء غد السبت في الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، تيسيراً على الجماهير:

بيرسى تاو يشارك فى مران الأهلي الأخير استعدادا للهلال وكولر يحاضر اللاعبين

اختتم فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش استعدادا لمباراة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا، وخاض الأهلي مرانا قوياً تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، الذى سمح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران حسب لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. وعقد كولر محاضرة مع لاعبي الفريق تحدث معهم خلالها عن واجباتهم في مباراة الغد المرتقبة.

الأهلى يرتدي "الزي "التقليدى أمام الهلال السودانى بدوري الأبطال غداً

عُقد مساء اليوم ، الجمعة بمقر النادي الاهلي بالجزيرة الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السوداني بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.

كولر: مواجهة الهلال حاسمة فى مشوار دورى الأبطال.. والهدوء طريقنا للعبور بدعم الجماهير

أكد ارسيل كولر، المدير الفني للأهلي على جاهزية فريقه لمباراة الهلال السوداني المقرر لها مساء غد السبت على استاد القاهرة في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

أحمد سامى يعاقب حسام حسن بـ 40 ألف جنيه بعد ثلاثية سموحة أمام الإسماعيلي