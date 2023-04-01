شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يفوز على الاتحاد السكندري 2 / 0 بالجولة الـ22 للدوري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق غزل المحلة فوزًا مهماً على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في اللقاء الذى أقيم باستاد المحلة، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ليرتفع رصيد المحلة للنقطة 30 في المركز السابع بجدول الترتيب، بينما يتوقف رصيد الاتحاد عند النقطة 36 في المركز الرابع. أحرز أهداف غزل المحلة كل من تشارلز باسي في الدقيقة 22 وحازم مرسي في الدقيقة 89.

بدأ المحلة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى.. أحمد ميهوب.

خط الدفاع.. معاذ الحناوى، إيهاب سمير، محمد جابر، مصطفى العش.

خط الوسط.. أحمد النادرى، أحمد الشيخ، محمد بازوكا، إبراهيم عايش.

الهجوم.. كريم مصطفى، تشارلز باسى .

البدلاء.. عمرو شعبان، أحمد رضا، حميد ماو، حازم مرسى، عبد الرحمن عاطف، جبريل اوريك، السيد الشبراوى، إبراهيما كونيه، طارق سامى.

بينما جاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

الدفاع: صبري رحيل – خالد صبحي – محمود علاء – هشام صلاح.

الوسط: محمد محمود – ناصر ناصر – خالد العندور.

الهجوم: إبراهيم حسن – أوستن أموتو – أحمد عادل.