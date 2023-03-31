الامارات | اتحاد كلباء يجدد التعاقد مع المدرب فرهاد مجيدي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم على "تويتر" تجديد التعاقد مع المدرب الإيراني فرهاد مجيدي ليقود الفريق الاول في الموسم المقبل لدوري ادنوك للمحترفين، وذلك تثمينا للنجاحات التي حققها مع الفريق في الموسم الحالي بدوري أدنوك للمحترفين.

ونجح فرهاد مجيدي في الارتقاء بمستوى الفريق فنيا، وتمكن من أن يظهر بشكل مميز في الكثير من مباريات الموسم الجاري. ويحتل الفريق المركز الثامن برصيد 26 نقطة بواقع 7 انتصارات و5 تعادلات و8 هزائم. وحضر توقيع العقد نائب رئيس شركة كلباء محمد الزعابي واعضاء الشركة.