الامارات | الذيد يهزم سيتي ويستعيد نغمة الانتصارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق الذيد على فريق سيتي بهدفين مقابل هدف واحد في افتتاح الجولة 28 لدوري الدرجة الاولى والتي اقيمت في ملعب نادي الذيد مساء أمس. وسجل هدفي الذيد احمد صلاح في الدقيقة 11، والمالي الحساني تامبورا في الدقيقة 79، وسجل لسيتي الكاميروني لافيساه كيفن في الدقيقة 51.

وبموجب هذه النتيجة اصبح رصيد الذيد 34 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد سيتي عند النقطة 19 في المركز الخامس عشر. وتتواصل المنافسات مساء اليوم السبت باقامة ثلاثة مباريات ويلعب فيها العروبة مع مصفوت ودبا الحصن مع بينونة وفرسان هسبانيا مع العربي، ويلعب يوم غد الاحد الفجيرة مع الجزيرة الحمراء وحتا مع مسافي، وتختتم الجولة الثلاثاء المقبل بمواجهة الإمارات مع الحمرية.