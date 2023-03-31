الامارات | عجمان يفرط في الفوز.. والبطائح لا ينتصر على ملعبه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرط عجمان في فوز كان في المتناول اليوم، وخرج بتعادل إيجابي أمام 1/1 أمام مستضيفه البطائح في المباراة التي جمعتهما في افتتاح المرحلة 21 من دوري أدنوك للمحترفين. ويرجع الفضل في النقطة التي خرج بها البطائح إلى الحارس زايد الحمادي الذي تصدى لضربتي جزاء، سددهما التونسي فراس بالعربي ليرفع رصيد فريقه إلى النقطة 18 ويؤمن موقف الراقي من البقاء بين المحترفين. واستمرت أيضا عقدة الأرض بالنسبة للبطائح الذي لم يحقق أي فوز هذا الموسم على ملعبه.

وقدم البطائح وجهان مختلفان أمام عجمان فظهر في الشوط الاول قويا ومسيطرًا على أحداث اللقاء وتسابق لاعبوه في إضاعة الفرص تباعا حتى تمكن لاعبه الكاميروني أناتول أيانغ من تسجيل هدف التقدم مستغلًا كرة طولية من زميله جواو بيدرو ضرب بها دفاع البرتقالي، وسدد منها على يمين الحارس الذي اكتفى بالنظر اليها والكرة في طريقها للشباك "29".

وفي الشوط الثاني تراجع البطائح دون مبرر ليستغل البرتقالي الفرصة، ويتمكن من ادراك التعادل بعد ثلاثة دقائق فقط من بداية الشوط الثاني عن طريق وليد أزارو الذي استغل عرضية سعيد سليمان وحولها برأسه علي يمين الحارس.

وتعرض البطائح لضربة موجعة بطرد مدافعه سعيد سويدان لعرقلته فراس بالعربي على حدود منطقة الـ18، ليحتسبها الحكم عمار الجنيبي ضربة جزاء قبل أن يُعدل عن قراره بعد اللجوء لتقنية الفيديو، ويشير إلى أن الخطأ كان خارج الصندوق، ليسددها فراس بالعربي وترتطم بالقائم دون أن تجد المتابع.

وتحصل عجمان على ضربة جزاء صحيحة بعد عرقلة سيكو جاساما لمهاجم عجمان الكاميروني، روكي مارسيانو، انبرى لها بالعربي وتصدى لها زايد الحمادي بنجاح. وتكرر المشهد بين بالعربي وزايد الحمادي الذي تصدى لضربة جزاء أخرى تحصل عليها عجمان وسدد في الزاوية ذاتها لينقض عليها حارس البطائح، ويبعدها دون أن تجد المتابع. وقبل النهاية بدقيقتين تعرض مدافع البطائح عيسى أحمد إلى بطاقة حمراء لعرقلة وليد أزارو، ولكن الوقت المتبقي لم يُسعف البرتقالي لتسجيل هدف الفوز.