الامارات | 7 أندية في دوري «الهواة» تخلو سجلاتها من العقوبات «الانضباطية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إحصائية رصدتها «الإمارات اليوم» من مصادر رسمية لاتحاد الكرة، أن الغرامات الصادرة من لجنة الانضباط بحق أندية ولاعبين وإداريين وأجهزة فنية، والخاصة بالفريق الأول لدوري الدرجة الأولى لأندية الهواة منذ بداية الموسم الحالي حتى نهاية الجولة 27، بلغت 154 ألف درهم، وتظل أقل من الغرامات الموقعة على أندية المحترفين الموسم الحالي خلال الدور الأول (13 جولة)، والتي بلغت 205 آلاف درهم، علماً أن دوري المحترفين يضم 14 فريقاً، فيما يضم دوري الهواة 17 فريقاً.

وشملت قائمة الغرامات لـ«الهواة» 10 أندية من أصل 17 هي: الذيد والفجيرة وفرسان هسبانيا وبينونة والجزيرة الحمراء والرمس وجلف إف سي والعروبة والعربي وحتا. في المقابل لم توقع أي عقوبات على سبعة أندية هي: الإمارات وسيتي ومصفوت ومسافي والحمرية ودبا الحصن والتعاون.

وتصدر قائمة العقوبات نادي الذيد بغرامة مالية بلغت 40 ألف درهم لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات وتزوير فحوص أربعة لاعبين، ورفعهم على النظام الإلكتروني لاتحاد الكرة. وحل ثانياً من حيث الغرامات نادي العربي بـ22 ألف درهم، منها 10 آلاف درهم لقيام جمهوره بالبصق والتلفظ على حكم إحدى مبارياته، و12 ألف درهم غرامة بحق لاعب الفريق فرنسفالدو ليما لاعتدائه على لاعب من فريق منافس.

وتم تغريم الجزيرة الحمراء 21 ألف درهم، منها 9000 درهم لحصوله على ستة إنذارات في مباراة واحدة، إضافة إلى معاقبة لاعبيه إيغور نفيس بإيقافه أربع مباريات وتغريمه 12 ألف درهم للاعتداء على لاعب منافس في إحدى المباريات.

وتمت معاقبة فرسان هسبانيا بـ20 ألف درهم لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات وتزويره فحوص لاعبين ورفعهم على النظام الإلكتروني لاتحاد الكرة، فيما غُرّم بينونة 10 آلاف درهم لتلفظ رئيس مجلس إدارة النادي ومدير النادي على حكم إحدى مباريات الفريق.

وبلغت غرامات نادي الرمس 10 آلاف درهم لقيام جمهوره بإلقاء عبوات سوائل على الأرض في إحدى مباريات الفريق. ونال حتا غرامة 10 آلاف درهم لقيام أحد أفراد طاقمه الفني بإشعال عبوة دخانية خلال إحدى المباريات، فيما تم تغريم نادي غلف إف سي 9000 درهم بسبب حصوله على ستة إنذارات في مباراة واحدة. ونال الفجيرة غرامة 8000 درهم بسبب معاقبة لاعبه محمد سالم لاعتدائه على لاعب من فريق منافس، وتضمنت العقوبة إيقاف اللاعب أيضاً أربع مباريات.

ويعد العروبة أقل أندية الهواة من حيث الغرامة، وذلك بتغريمه 4000 درهم فقط بسبب معاقبة لاعبه سالم راشد لتلفظه بألفاظ بذيئة على الحكم في إحدى مباريات الفريق، وشملت العقوبة أيضاً إيقاف اللاعب أربع مباريات.

• 40 ألف درهم الغرامة الأكبر وتلقاها نادي الذيد، وحل ثانياً العربي بـ22 ألف درهم، وثالثاً الجزيرة الحمراء بـ21 ألف درهم.