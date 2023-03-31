الامارات | «عازف عود» يطلب إنجاز «الذهب» في «عالمية برلين 2023»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى لاعب المنتخب الوطني للأولمبياد الخاص في منافسات رفعات القوة، إبراهيم الحمادي (36 عاماً)، الموظف بأحد بنوك الدولة، إلى تحقيق إنجاز الذهب في وزن (90 كيلوغراماً) في دورة الألعاب العالمية الصيفية في برلين 2023 بألمانيا، والتي تقام من 17 حتى 25 يونيو المقبل.

ويخوض الحمادي المنتسب إلى نادي الثقة للمعاقين عامه الـ19 في رفعات القوة، وحقق إنجازات كبيرة طوال مسيرته، بدءاً بفضية وبرونزية في دورة الألعاب العالمية «أثينا 2011»، ثم الصعود إلى منصات التتويج في «لوس أنجلوس 2015»، وبعدها تحقيق أربع برونزيات والمركز الثالث في الترتيب العام بدورة «أبوظبي 2019»، وكذلك في الألعاب الوطنية للأولمبياد الخاص في النمسا 2022.

وقال الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: «تشجيع والدي كان وراء منحي القدرة على كسر حاجز الرهبة والخوف الذي عادة ما يقف أمام أصحاب الهمم، في الانخراط مع أقرانهم، والانتساب إلى نادي الثقة للمعاقين، وممارسة رياضة رفعات القوة، وهي خطوة مهدت الطريق أمامي للانضمام إلى منتخب الأولمبياد الخاص عن فئة الإعاقة الذهنية (الفئة الطفيفة)، وإهداء رياضة الإمارات العديد من الإنجازات، إلا أن طموحاتي كبيرة لتحقيق الذهب والمركز الأول في دورة برلين المقبلة». وأضاف: «الرياضة تفتح آفاقاً كبيرة أمام أصحاب الهمم في تسريع عملية الدمج المجتمعي مع أقرانهم من الأسوياء». وبجانب تفوقه الرياضي، يعزف الحمادي العود بمهارة، ويعمل بدوام كامل في خدمة العملاء بأحد بنوك الدولة، ويحرص على التدريبات اليومية، ويكمل دراسته، وهو حالياً في الصف الـ11، ويطمح العام المقبل لإنهاء الثانوية العامة. وقال الحمادي إنهم يستعدون بقوة لخوض تحدي منافسات دورة برلين العالمية، وقال: «وتيرة الاستعدادات مع المنتخب ارتفعت منذ مطلع العام الجاري من خلال المعسكرات الداخلية، وسنتجه الفترة المقبلة إلى معسكر آخر لم يحدد مكانه بعد بهدف وضع اللمسات الأخيرة قبل التوجه إلى ألمانيا». ويأمل الحمادي أن يحطم الرقم القياسي بتخطي حاجز 170 كيلوغراماً بعد نجاحه سابقاً في تسجيل رفعات سواء في «النتر» أو «الخطف» تراوح بين 80 و160 كيلوغراماً.

وأكد أن السن ليس عائقاً أمام طموحاته، مستشهداً بالبطل البارالمبي محمد خميس، الذي رغم تخطيه الـ50 عاماً، فإنه لايزال ينافس في الدورات البارالمبية، ويطمح لتحقيق المزيد من الميداليات الذهبية من خلال الالتزام بالتدريبات، والاعتماد على نظام غذائي خاص برياضيي «رفعات القوة».

• الحمادي في عامه الـ19 ضمن رياضة رفعات القوة، وحقق من قبل العديد من الإنجازات في دورات أثينا ولوس أنجلوس وأبوظبي.