شيكابالا إحتياطي .. تشكيل الزمالك أمام المريخ السوداني

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد المقصود عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة المريخ السوداني المقرر لها في التاسعة مساء اليوم في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : سيد عبد الله "نيمار" - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - أحمد بلحاج - سيف جعفر

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد وعمر جابر ومحمد طارق و محمود شبانة ومحمد حسام "بيسو" و عبد الله محمد و محمود عبد الرازق "شيكابالا" وإبراهيما نداي ويوسف أسامة نبيه.

تشكيل المريخ السوداني

كما أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المريخ السوداني بقيادة البرازيلي ريكاردو عن التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة الزمالك المقرر لها في التاسعة مساء اليوم في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد مصطفى.

خط الدفاع: بخيت خميس - رافائيل دوس أنجوس - صلاح الدين كاجو - أليكس داسيلفا

خط الوسط: محمد إدريس - وجدي عوض - محمد الرشيد - ماثيوس كوتيلو

خط الهجوم: باولو دي سوزا - رمضان عجب .