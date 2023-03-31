شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتى تعلن عن إرشادات مباراة الأهلي والهلال لتيسير عملية دخول الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تذكرتي عددا من الإرشادات الخاصة بمباراة الأهلي والهلال السوداني المقرر لها التاسعة مساء غد السبت في الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، تيسيراً على الجماهير:

1- الالتزام بالحضور فى موعد فتح الأبواب الساعة 4 مساءً وعليه سيتم غلق الأبواب الساعة 8 مساء لتيسير عملية الدخول.

2- لن يسمح بالدخول بتذكرة غير مطابقة ببطاقة تذكرتي Fan ID الخاصة بك و تكون صالحة لموسم 2022 – 2023.

3- لن يسمح بدخول حاملي الدعوات بدون بطاقة تذكرتي Fan ID لموسم 2022 – 2023.

4- عدم التواجد في محيط الاستاد بدون التذكرة وتذكرتي Fan ID الخاصة بك.

5- ارتداء بطاقة تذكرتي Fan ID قبل الدخول من بوابات الاستاد.

6- التزام كل مشجع بالدرجة وبوابة الدخول المخصصة له.

7- لا يمكن نقل ملكية التذكرة من شخص إلى آخر بأي حال من الأحوال.