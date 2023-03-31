شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو يشارك فى مران الأهلي الأخير استعدادا للهلال وكولر يحاضر اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش استعدادا لمباراة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا، وخاض الأهلي مرانا قوياً تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، الذى سمح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران حسب لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. وعقد كولر محاضرة مع لاعبي الفريق تحدث معهم خلالها عن واجباتهم في مباراة الغد المرتقبة.

وشارك بيرسي تاو لاعب الأهلي في مران اليوم بعدما اكتفى بخوض برنامج استشفائي أمس عقب عودته من المشاركة مع منتخب بلاده في مباراة ليبيريا الثلاثاء الماضي، في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة (كوت ديفوار 2024).

على صعيد آخر؛ عُقد مساء اليوم الجمعة بمقر النادي الأهلي بالجزيرة الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السوداني بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.

وحضر الاجتماع الفني الطاقم الإداري للفريقين، حيث تمت مناقشة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، والتأكيد على كافة الضوابط التي حددها الاتحاد الأفريقي.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، فيما يرتدي فريق الهلال زيه المكون من اللون الأزرق بالكامل.

ويلتقى الأهلي مع الهلال السوداني في التاسعة مساء غد السبت باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.