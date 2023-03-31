شكرا لقرائتكم خبر عن نوح الجزولى يسجل هدف تعادل المريخ أمام الزمالك مع بداية الشوط الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل نوح الجزولى لاعب المريخ السودانى هدف التعادل لفريقه فى شباك الزمالك، بالدقيقة 48 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لتصبح النتيجة 2 / 2.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : سيد عبد الله "نيمار" - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - أحمد بلحاج - سيف جعفر

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد وعمر جابر ومحمد طارق و محمود شبانة ومحمد حسام "بيسو" و عبد الله محمد و محمود عبد الرازق "شيكابالا" وإبراهيما نداي ويوسف أسامة نبيه.



مباراة الزمالك والمريخ السودانى (1)



مباراة الزمالك والمريخ السودانى (2)



مباراة الزمالك والمريخ السودانى (3)



مباراة الزمالك والمريخ السودانى (4)



مباراة الزمالك والمريخ السودانى (5)



مباراة الزمالك والمريخ السودانى (6)



مباراة الزمالك والمريخ السودانى (7)



مباراة الزمالك والمريخ السودانى (8)



مباراة الزمالك والمريخ السودانى (9)



مباراة الزمالك والمريخ السودانى (10)



مباراة الزمالك والمريخ السودانى (11)



مباراة الزمالك والمريخ السودانى (12)



مباراة الزمالك والمريخ السودانى (13)



مباراة الزمالك والمريخ السودانى (14)



مباراة الزمالك والمريخ السودانى (15)