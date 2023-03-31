شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول لمباراة فاركو وأسوان بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة فاركو وأسوان بالتعادل السلبي في المباراة المقامة على استاد الإسكندرية فى إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

جاء تشكيل فاركو كالتالى:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا".

الدفاع: عبد الله بكري – أحمد عوض - جابر كامل.

الوسط: أحمد البحراوي – كينسجلي سوكاري – محمود حمادة – أحمد الصغيري.

الهجوم: رزقي حمرون – شكري نجيب – أحمد شريف.

وجاء تشكيل أسوان كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام.

الدفاع: محمد مصطفى - أحمد فتحي – محمد عطوة - علي فتحي.

الوسط: أحمد خالد – محمد المرسي – رافائيل إياجوا.

الهجوم: محمد حمدي زكي – ديلسون كاموني – حسام عرفات.

يحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 27 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.

ويحتل فريق أسوان المركز الثانى عشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 25 نقطة، جمعها من 21 مباراة، حيث حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر 10 مباريات، سجل لاعبو تماسيح النيل 21 هدفا واستقبلت شباكهم 26 هدفا.