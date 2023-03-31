شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة يتقدم على الاتحاد السكندري 1 / 0 فى الشوط الأول بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري بتقدم المحلة بهدف دون رد أحرزه تشارلز باسى في الدقيقة 22 من عمر اللقاء المحلة باستاد المحلة، ضمن مباريات الجولة الثانية و العشرون من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

بدأ المحلة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى .. أحمد ميهوب.

خط الدفاع .. معاذ الحناوى، إيهاب سمير، محمد جابر، مصطفى العش.

خط الوسط .. أحمد النادرى، أحمد الشيخ، محمد بازوكا، إبراهيم عايش.

الهجوم .. كريم مصطفى، تشارلز باسى .

البدلاء .. عمرو شعبان ، احمد رضا ، حميد ماو ، حازم مرسى ، عبدالرحمن عاطف ، جبريل اوريك ، السيد الشبراوى ، ابراهيما كونيه ، طارق سامى.

بينما جاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

الدفاع: صبري رحيل – خالد صبحي – محمود علاء – هشام صلاح.

الوسط: محمد محمود – ناصر ناصر – خالد العندور.

الهجوم: إبراهيم حسن – أوستن أموتو – أحمد عادل.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز العاشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 8 مواجهات، سجل لاعبو المحلة 21 هدفا واستقبلت شباكهم 29 هدفا.

يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الرابع في ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، من 20 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 3 مواجهات وخسر 6 مباريات، سجل لاعبو زعيم الثغر 25 هدفا واستقبلت شباكهم 21 هدفا.