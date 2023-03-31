شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل فاركو وأسوان فى الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق العشري، المدير الفني لفاركو، تشكيل فريقه أمام فريق أسوان فى المباراة التى ستقام على استاد الإسكندرية في التاسعة والربع مساء اليوم، فى إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

جاء تشكيل فاركو كالتالى:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا".

الدفاع: عبد الله بكري – أحمد عوض - جابر كامل.

الوسط: أحمد البحراوي – كينسجلي سوكاري – محمود حمادة – أحمد الصغيري.

الهجوم: رزقي حمرون – شكري نجيب – أحمد شريف.

وجاء تشكيل أسوان كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام.

الدفاع: محمد مصطفى - أحمد فتحي – محمد عطوة - علي فتحي.

الوسط: أحمد خالد – محمد المرسي – رافائيل إياجوا.

الهجوم: محمد حمدي زكي – ديلسون كاموني – حسام عرفات.

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات منخفضة، حيث تعادل فاركو مع الإسماعيلى فى الجولة الماضية، فيما سقط أسوان أمام فيوتشر بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.

وعكف طارق العشرى المدير الفنى لفاركو، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه فى مباراة الاتحاد السكندرى التى أقيمت فى دور الستة عشر لكأس رابطة الأندية المحترفة، ودرس مباريات أسوان بالدورى للوقوف على نقاط القوة والضعف، وحذر اللاعبين من انتفاضة فريق أسوان ومفاجآته نظرا لما يمتلكه من لاعبين مميزين، وطالب لاعبيه بضرورة استغلال الفرص وتسجيل الأهداف من أجل الظفر بالنقاط الثلاثة والتقدم فى الترتيب.

ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 27 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.

فى المقابل يسعى أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق أسوان، إلى استعادة سكة الانتصارات والعودة من الإسكندرية بالنقاط الثلاثة، وشدد على اللاعبين على أهمية الفوز والثلاث نقاط لمواصلة التقدم فى الجدول، وهدد اللاعبين المقصرين فى المباريات الماضية بإحالتهم إلى دكة البدلاء حال تكرار أخطاء المباريات السابقة.

ويحتل فريق أسوان المركز الثانى عشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 25 نقطة، جمعها من 21 مباراة، حيث حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر 10 مباريات، سجل لاعبو تماسيح النيل 21 هدفا واستقبلت شباكهم 26 هدفا.