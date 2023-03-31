شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى الشوط الأول متقدمًا على المريخ السودانى 2 / 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الزمالك والمريخ السودانى، بتقدم الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسجل الزمالك هدفين فى شباب المريخ السودانى فى أول 3 دقائق من انطلاق المباراة، افتح التسجيل للزمالك مصطفى شلبى فى الدقيقة الأولى قبل أن يضيف ناصر منسى الهدف الثانى فى الدقيقة الرابعة.

وفى الدقيقة 7 قلص رمضان عجب لاعب المريخ الفارق وسجل هدف لفريقه فى شباك محمد صبحى، وواصل الزمالك الضغط وأهدر حسام عبد المجيد فرصة هدف ثالث لفريقه فى الدقيقة 12، وحصل على بطاقة صفراء.

واصل الفريقين المحاولات على مرمى الأخر، حيث يبحث الزمالك عن زيادة حصيلة الأهداف، فيما يرغب المريخ السودانى فى تسجيل التعادل مع الفارس الأبيض.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : سيد عبد الله "نيمار" - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - أحمد بلحاج - سيف جعفر

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد وعمر جابر ومحمد طارق و محمود شبانة ومحمد حسام "بيسو" و عبد الله محمد و محمود عبد الرازق "شيكابالا" وإبراهيما نداي ويوسف أسامة نبيه.