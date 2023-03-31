شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شلبى يسجل أسرع هدف فى تاريخ دورى المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مصطفى شلبى تاريخ دورى أبطال أفريقيا، بتسجيل أسرع هدف فى شباك المريخ السودانى في الثانية 12 من عمر المباراة، وذلك بعد أن تلقى تمريرة من أحمد سيد زيزو، ليضعها في المرمى ويسجل أولى أهداف الفريق، في اللقاء المقام على استاد القاهرة.

وأصبح شلبي هو صاحب أسرع هدف في تاريخ دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا على الأقل، وذلك ليكسر رقم تياجو أزولاو، قائد فريق بترو أتليتكو الأنجولي.

فى سياق متصل أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة أحمد عبد المقصود، عن تشكيلة فريقه التى سيخوض به الأبيض مباراة المريخ السوداني المقرر لها في التاسعة مساء اليوم في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: سيد عبد الله "نيمار" - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - أحمد بلحاج - سيف جعفر.

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويدخل الزمالك مواجهة المريخ بشعار الفوز المعنوى لمصالحة جماهيره بعدما فقد حظوظه فى التأهل إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا، فى هذه المجموعة، مع شقيقه الفريق السودانى، بينما حسم الترجى التونسى وشباب بلوزداد الجزائرى بطاقتى التأهل إلى الدور المقبل من البطولة الأفريقية.



مباراة الزمالك والمريخ السودانى (1)



مباراة الزمالك والمريخ السودانى (2)



مباراة الزمالك والمريخ السودانى (3)



مباراة الزمالك والمريخ السودانى (4)



مباراة الزمالك والمريخ السودانى (5)



مباراة الزمالك والمريخ السودانى (6)



مباراة الزمالك والمريخ السودانى (7)



مباراة الزمالك والمريخ السودانى (8)



مباراة الزمالك والمريخ السودانى (9)



مباراة الزمالك والمريخ السودانى (10)



مباراة الزمالك والمريخ السودانى (11)



مباراة الزمالك والمريخ السودانى (12)



مباراة الزمالك والمريخ السودانى (13)



مباراة الزمالك والمريخ السودانى (14)



مباراة الزمالك والمريخ السودانى (15)