شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرتدي "الزي "التقليدى أمام الهلال السودانى بدوري الأبطال غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُقد مساء اليوم ، الجمعة بمقر النادي الاهلي بالجزيرة الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السوداني بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.

وحضر الاجتماع الفني الطاقم الإداري للفريقين، حيث تمت مناقشة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، والتأكيد على كافة الضوابط التي حددها الاتحاد الإفريقي.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، فيما يرتدي فريق الهلال زيه المكون من اللون الأزرق بالكامل.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في التاسعة مساء غد السبت باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.