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عبد الباقى جمال يعلن تشكيل غزل المحلة امام الاتحاد السكندرى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الباقى جمال المدير الفنى لفريق غزل المحلة التشكيل الأساسى الذى سوف يخوض لقاء الاتحاد السكندرى بعد قليل ضمن مباريات الجولة الثانية و العشرون من عمر مسابقة الدوري الممتاز. 

 

حراسة المرمى .. أحمد ميهوب. 

 

خط الدفاع .. معاذ الحناوى ، إيهاب سمير ، محمد جابر ، مصطفى العش. 

 

خط الوسط .. أحمد النادرى ، أحمد الشيخ ، محمد بازوكا ، إبراهيم عايش.

 

الهجوم .. كريم مصطفى ، تشارلز باسى . 

 

البدلاء .. عمرو شعبان ، احمد رضا ، حميد ماو ، حازم مرسى ، عبدالرحمن عاطف ، جبريل اوريك ، السيد الشبراوى ، ابراهيما كونيه ، طارق سامى.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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