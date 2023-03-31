شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباقى جمال يعلن تشكيل غزل المحلة امام الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الباقى جمال المدير الفنى لفريق غزل المحلة التشكيل الأساسى الذى سوف يخوض لقاء الاتحاد السكندرى بعد قليل ضمن مباريات الجولة الثانية و العشرون من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

حراسة المرمى .. أحمد ميهوب.

خط الدفاع .. معاذ الحناوى ، إيهاب سمير ، محمد جابر ، مصطفى العش.

خط الوسط .. أحمد النادرى ، أحمد الشيخ ، محمد بازوكا ، إبراهيم عايش.

الهجوم .. كريم مصطفى ، تشارلز باسى .

البدلاء .. عمرو شعبان ، احمد رضا ، حميد ماو ، حازم مرسى ، عبدالرحمن عاطف ، جبريل اوريك ، السيد الشبراوى ، ابراهيما كونيه ، طارق سامى.