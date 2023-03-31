شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دكة بدلاء الزمالك أمام المريخ السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك، فى مواجهة المريخ السوداني المقرر لها في التاسعة مساء اليوم في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، كل من، محمد عواد وعمر جابر ومحمد طارق و محمود شبانة ومحمد حسام "بيسو" و عبد الله محمد و محمود عبد الرازق "شيكابالا" وإبراهيما نداي ويوسف أسامة نبيه.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : سيد عبد الله "نيمار" - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - أحمد بلحاج - سيف جعفر

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي