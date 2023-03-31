شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو توضيحى لطريقة الدخول لاستاد القاهرة يوم مباراة الأهلى والهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت لجنة المباريات بالنادي الأهلي بالاشتراك مع هيئة استاد القاهرة فيديو توضيحي لطريقة دخول الجماهير إلى مدرجات استاد القاهرة وحضور مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني غد السبت في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الهلال السوداني، والمحدد لها التاسعة مساء السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف صن داونز المتصدر برصيد 11 نقطة والهلال السوداني برصيد 10 نقاط وأخيرا القطن الكاميروني بدون نقاط.

ويحتاج الأهلي للفوز في مباراة الهلال السوداني بأي نتيجة أو بفارق هدفين حال استقبال أهداف، لضمان الصعود إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.