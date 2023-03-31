الامارات | تشافي: ليس الوقت مناسب للحديث عن "عودة ميسي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد تشافي أن الوقت الحالي غير مناسب للحديث عن لم شمل محتمل مع ليونيل ميسي مع اقتراب برشلونة من حسم لقب الدوري الإسباني. وبعد أن توج بكأس السوبر الإسباني، وهو أول لقب يحققه الفريق منذ رحيل ميسي في 2021، فإن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 12 نقطة في الدوري كما أنه فاز في مباراة الذهاب للدور قبل النهائي بكأس ملك إسبانيا بهدف نظيف على ريال مدريد.

وتبقى احتمالية التتويج بثلاثة ألقاب قائمة للفريق الذي يقوده تشافي، ولكن بما أن ميسي حاليا في الأشهر الأخيرة بعقده مع باريس سان جيرمان، فإن الصخب يتزايد لإعادة اللاعب الأرجنتيني الفائز بكأس العالم لكامب نو.

في حين أن تشافي يحرص على إعادة زميله السابق بفريق برشلونة، لكنه يركز حاليا على المباريات المقبلة، وليس نشاط الانتقالات المحتملة.

وقال للصحفيين قبل مواجهة إلتشي:" أعتقد أنه ليس الوقت المناسب للحديث عن عودة ميسي. أتحدث لليوم كثيرا، لدينا علاقة صداقة، ولكن هذا ليس الوقت الصحيح". وأضاف :"أتمنى، أن نتمكن من رؤيته مجددا، سأكون أول شخص سعيد. إنه أفضل لاعب في التاريخ، ولكن هذا ليس الوقت المناسب".

وأردف :" نحن على بعد شهر واحد من التتويج بلقبين، وحان وقت التركيز". وأكد :" الأمر لا يعتمد علي، الأمر يعتمد أكثر على ما يريده ليو. لقد فعل كل شيء في كرة القدم، فاز بكل شيء، الأمر يتعلق بسعادته".