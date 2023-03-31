شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستقر على ثنائية دفاع الأهلى فى مبارة الحسم أمام الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب ياسر إبراهيم لاعب الأهلي من المشاركة أساسياً في مباراة الفريق أمام الهلال السوداني غداً بدوري الأبطال، حيث تتجه النية لدى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للاستعانة بـ ياسر إبراهيم بجوار محمد عبد المنعم في لقاء الغد.

وأصبح محمود متولي مدافع الأهلي خارج حسابات الفريق أمام الهلال بنسبة كبيرة لعدم إكتمال شفاؤه من الإصابة الأخيرة لذا يرغب كولر في الإعتماد على ثنائية عبد المنعم وياسر إبراهيم في خط دفاع الأهلي أمام الهلال .

من ناحية أخرى ، أرسل مسئولو الأهلى خطابا للاتحاد المصرى لكرة القدم من أجل مخاطبة الجهات الأمنية لتخصيص 2500 تذكرة لجمهور الهلال السودانى فى المباراة المرتقبة غدا السبت بدورى الأبطال.

وتقرر تخصيص مدرجات "أولى يمين" لجماهير الهلال ليحصل بذلك الفريق السودانى على 5% من الحضور الجماهيرى فى اللقاء وفقاً للوائح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، حيث سبق وحصل الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 50 ألف مُشجع للمباراة التى ستكون حاسمة في تأهل بطل مصر أو بطل السوداني لنصف نهائي دوري الأبطال رفقة صن داونز الجنوب أفريقي الذي حسم تأهله من الجولة الماضية.