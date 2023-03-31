شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف للنجوم فى رمضان.. نجم إنبى السابق يحكى سر "هاتريك" البلدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحفل الكرة المصرية بالعديد من المواقف الطريفة، خاصة تلك التى تحدث بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، حيث الأجواء الدينية تكون متصدرة المشهد.

يحكى مجدى عبد العاطى نجم إنبى السابق، عن حكايته مع الهاتريك الشهير الذى سجله فى مرمى بلدية المحلة فى الدورى الممتاز، فى أول موسم ظهر فيه نادى إنبى بالدورى الممتاز.

وقال عبد العاطى إن الدورى توقف وقتها لمدة أسبوع وسافر الفريق للسعودية لأداء مناسك العمرة، وكان لدينا مباراة مرتقبة ضد بلدية المحلة ولم يكن أمام المباراة سوى أسبوع فقط، وبالفعل سافرنا للسعودية وقضينا هناك أربعة أيام قمنا فيها بأداء مناسك العمرة، وعقب العودة لمصر تدربنا مرتين فقط قبل المباراة والجميع توقع خسارتنا لتلك المواجهة.

وأضاف عبد العاطى أننا لعبنا تلك المباراة ونجحنا فى الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف، وتمكنت من تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك".