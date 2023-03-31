شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق لمنتخب الشاطئية قبل انطلاق بطولة كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق اليوم معسكر منتخب الكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى المدير الفني للمنتخب ، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العرب التي ستقام في السعودية خلال شهر مايو المقبل.

وأعلن المدير الفني قائمة اللاعبين وتضم كلا من زيزو الصباح ومحمد السيد وابراهيم حسن وأحمد حمدى ومصطفي سمير ومصطفى أحمد وحسان محمد ومصطفى صاصا وهيثم عاطف و أحمد إيشا وإسماعيل بهجت وعبدالرحمن حسن الشافعى وعلى دياب ومحمد عبدالنبى وأحمد جبر نصه وعفرتو محمد وليد وكريم شحاته وعبدالله المتولى وابراهيم المتولى والحسينى طة وأحمد طارق.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب لتجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً قبل انطلاق البطولة العربية ،خاصة وأنها تعتبر بداية الإستعداد القوى للفراعنة قبل انطلاق بطولة كأس العالم التى يشارك فيها المنتخب لأول مرة.

وضم المدير الفنى بعض الوجوه الجديدة لصفوف المنتخب لتجربتها خلال المعسكر الحالى،خاصة وأن اللعب على الرمل يحتاج مهارة وقدرات خاصة، وذلك قبل ارسال القائمة النهائية التى ستخوض منافسات بطولة كأس العرب التى ستقام في السعودية خلال الفترة المقبلة.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا، محمد فوزى مدرب حراس مرمى،الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، عباس حسانين المدلك ، محمد منجى مديرًا إداريًا، واسلام شاكر مدير المهمات.