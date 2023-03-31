الامارات | هداف كأس العالم يحدد موعد انتقاله إلى ريال مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف صحيفة إسبانية أن هداف كأس العالم قطر 2022 وفريق باريس سان جيرمان، كليان مبابي، قد حدد موعد انتقاله إلى فريق ريال مدريد الإسباني من خلال تواصل مع مسؤولي الفريق، وذلك من خلال شرط في عقده مع الفريق الفرنسي قد يعطيه الحق في مغادرة الفريق قبل اكتمال عقده.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن مبابي أوضح لإدارة ريال مدريد أن العقد الذي يربطه بفريق باريس سان جيرمان يستمر حتى عام 2025 في حال الفوز بدوري أبطال أوروبا فقط، وينتهي في عام 2024 عندما لا يتم الوفاء بهذا الشرط.

وطبقا لهذا البند فإن الصحيفة الإسبانية، كشفت أن الفرنسي كيليان مبابي، قد أبلغ مسؤولي ريال مدريد أنه سيكون لاعبا في صفوف الفريق الملكي في الموسم (2024-2025) على أبعد تقدير.

وأضاف التقرير بحسب مصادر مقربة من مبابي، أن الدولي الفرنسي يؤكد عدم وجود ما يمنعه من الانتقال إلى ريال مدريد عام 2024.

وتابعت أن مبابي يعتقد بالفعل أنه خدم بلاده فرنسا، حيث طلب منه إيمانويل ماكرون، رئيس الدولة، البقاء في باريس سان جيرمان، لكن حان الوقت للتفكير في مستقبله بشكل صحيح.

وتحدث التقرير الإسباني عن موقف ريال مدريد، الذي قرر عدم اتخاذ أي خطوة خاطئة في صفقة مبابي، وأن على الدولي الفرنسي أن يمهد طريقه لقلعة "سانتياغو برنابيو" بنفسه.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد لن يتفاوض مع باريس سان جيرمان لضم مبابي، وإذا أراد اللاعب الانتقال إلى صفوف الفريق الملكي فسيكون ذلك في صفقة مجانية عندما يكون لاعبا حرا في نهاية عقده.

وكان ريال مدريد حاول التعاقد مع كيليان مبابي أكثر من مرة، الأولى في 2017، لكنه انتقل من موناكو إلى باريس سان جيرمان، وفي المرة الثانية، فقد رفض باريس، عرضا مغريا لبيع نجمه في صيف 2021، وكادت أن تتم الصفقة مجانا بنهاية الموسم الماضي، إلا أن قائد منتخب فرنسا الجديد، جدد عقده في اللحظات الأخيرة.

وقام كليان مبابي بتجديد عقده مع النادي الباريسي لمدة 3 سنوات، إلا أن الموسم الأخير يبقى اختياريا، ويحق للمهاجم الفرنسي فقط تفعيل هذا البند من عدمه".