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الامارات | 180 لاعباً يشاركون في بطولة أبوظبي الدولية لـ"تنس الشاطئية"

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف أبوظبي النسخة الأولى من بطولة أبوظبي الدولية لتنس الشاطئية بتنظيم اتحاد الامارات للتنس وبرعاية مجلس أبوظبي الرياضي والتعاون مع لجنة الشاطئية في الاتحاد الدولي للتنس، وذلك خلال الفترة من 1 – 3 شهر أبريل، في الملاعب الشاطئية لفندق راديسون بلو في أبوظبي. ويشارك في المنافسات 80 فريقاً بواقع 180 لاعباً ولاعبة ًمن نخبة اللاعبين من مختلف دول العالم بتنظيم شركة ام باور للخدمات .

وتبرز إلى الواجهة فرق ولاعبي فرنسا واليابان و البرازيل وايطاليا والمغرب وروسيا والمكسيك ودول أخرى من كل أنحاء العالم.

وأكد الأمين العام لاتحاد التنس ناصر يوسف المرزوقي في تصريح صحافي أن قيمة جوائز البطولة المالية تبلغ 40 الف دولار أمريكي، وأشار إلى أن تصنيف البطولة هو BT 400، ما يجعل منها ثاني أقوى بطولة وأعلى تصنيف على مستوى العالم.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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