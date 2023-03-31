موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف مانشستر سيتي، نظيره ليفربول، في الواحدة والنصف ظهر غد السبت، في الجولة 29 للدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي يريد مواصلة انتصاراته التي يعيشها في الفترة الأخيرة، ليحافظ على آماله في تحقيق لقب الدوري، وملاحقة آرسنال على صدارة الترتيب.

أما ليفربول الذي يعاني بشكل كبير هذا الموسم، يريد مصالحة جماهيره عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا، والخسارة الغير متوقعة في الجولة الماضية أمام بورنموث، ويخرج بنقاط المباراة كاملة أمام مانشستر سيتي، ليقترب من المربع الذهبي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في سلم ترتيب البريميرليج برصيد 61 نقطة بعد لعب 27 مباراة، خلف آرسنال المتصدر بـ 69 نقطة بعد لعب 28 مباراة، أما ليفربول فيأتي في المركز السادس برصيد 42 نقطة بعد لعب 26 مباراة.

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل الألماني يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:

التشكيل: 4-2-3-1

أليسون بيكر

أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترينت ألكسندر أرنولد

فابينيو - هارفي إليوت - جوردان هندرسون

داروين نونييز - محمد صلاح - كودي جاكبو

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

من المتوقع أن يدخل المدرب بيب جوارديولا المباراة بالتشكيل التالي:-

إيدرسون

ناثان أكي - روبن دياز - مانويل أكانجي - كايل والكر

كيفين دي بروينه - رودري - إلكاي جوندوان

جاك جريليش - إرلينج هالاند - برناردو سيلفا

القناة الناقلة

تذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس بريميوم ١.