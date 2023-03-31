شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر: إجراءات قيد أحمد رفعت سليمة وقدمنا المستندات للاتحاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف مصدر إداري بنادي فيوتشر، أن النادي اتخذ كافة الإجراءات القانونية لإعادة قيد أحمد رفعت بقائمة الفريق، بعد قطع إعارته إلى الوحدة الإماراتي يناير الماضي.

وقال المصدر في تصريحات لـ ”الخليج 365”: اتخذنا كل الإجراءات السليمة لإعادة قيد أحمد رفعت بعد قطع إعارته، خاطبنا الاتحاد المصري يوم 28 يناير لطلب البطاقة الدولية، وبالفعل تسلمناها يوم 31 من نفس الشهر، وسلّمنا الخطاب الرسمي بقيد اللاعب محليا وإفريقيا للاتحاد المصري.

أحمد رفعت شارك في ذهاب الدور التمهيدي الأول مع بيراميدز أمام بول الأوغندي ثم أعير إلى الوحدة الإماراتي وبعد عودته، شارك رفعت في الجولة الرابعة للمجموعات أمام الجيش الملكي لمدة 4 دقائق، وفاز فيوتشر 2-0، ثم لعب 45 دقيقة في الجولة الخامسة أمام أسكو كارا، وصنع هدفا في فوز فريقه 3-0، وفي حالة لم يكن موقف رفعت سليما سيفقد فيوتشر نقاط المباراتين.

اشتعلت الأجواء داخل المجموعة الثالثة ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي تضم فرق، فيوتشر، بيراميدز، إسكو دي كار التوجولي، والجيش الملكي المغربي، بعد الشكوى التي قدمها كل من، بيراميدز والجيش الملكي، بخصوص مشاركة أحمد رفعت لاعب فيوتشر في مباراتي الجيش الملكي وإسكو دي كارا.

بيراميدز والجيش الملكي المغربي تقدما بشكوى ضد فيوتشر، وتم تحويلها إلى لجنة الانضباط بالكاف، بسبب صحة مشاركة أحمد رفعت في مباراتي فيوتشر أمام الجيش الملكي وإسكو دي كارا، باعتبار أن اللاعب كان يجب قيده في فترة القيد الثانية للكاف بعد عودته من الإعارة للوحدة الإماراتي في يناير الماضي، وكان أحمد رفعت قد شارك مع فيوتشر في الأدوار التمهيدية بالكونفدرالية قبل أن يخوض تجربة احتراف قصيرة في الوحدة الإماراتي ويعود مجددا إلى فيوتشر في يناير الماضي.