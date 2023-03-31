شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فخري: جاهزون لمواجهة الهلال..وزيادة الجماهير تحفزنا للفوز والتأهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد فخري، لاعب وسط الأهلي أن مباراة الهلال السودانى مصيرية وأن الأحمر هدفه الفوز خاصة في ظل الحضور الجماهيري الكبير لإسعادهم ومواصلة المسيرة في دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف فخري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن المباراة: «كنا نرغب في زيادة أعداد الجماهير بشكل أكبر لأن جماهير الأهلي هي الداعم الأكبر لنا، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل التأهل وإسعاد هذه الجماهير التي تدعمنا طوال الوقت».

وأوضح فخرى : منذ فترة لم نلعب امام هذا الحضور الجماهيري المتوقع غدا، ونتوقع أن يكون لهم دور كبير معنا في التأهل إن شاء الله..و نعد الجماهير باللعب لآخر دقيقة وببذل أقصى الجهد طوال المباراة من أجل التأهل إلى الدور المقبل ".

أضاف فخري : بعد مباراتي صن داونز والقطن الكاميروني أغلقنا هذه الصفحة تماما ، وعقد اللاعبون الكبار أكثر من جلسة معنا للتأكيد على هذا المعنى، وعلى أهمية مباراة الهلال المقبلة والحاسمة من أجل تأهيلنا نفسيا وذهنيا "لهذه المواجهة المصيرية.

وأتم :" درسنا فريق الهلال السوداني بشكل جيد مع مارسيل كولر ، وحددنا نقاط القوة والضعف في الفريق السوداني، و ننتظر التوفيق من الله في مباراة الغد والصعود بإذن الله إلى الدور المقبل لمواصلة المسيرة في دوري الأبطال وإسعاد جماهير الاهلي.