شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: مواجهة الهلال حاسمة فى مشوار دورى الأبطال.. والهدوء طريقنا للعبور بدعم الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ارسيل كولر، المدير الفني للأهلي على جاهزية فريقه لمباراة الهلال السوداني المقرر لها مساء غد السبت على استاد القاهرة في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأشاد المدير الفني للاهلى بالحضور الجماهيري الكبير والذي سيكون داعما للأحمر لتحقيق هدفه من المباراة وحسم التأهل.

وأضاف المدير الفني خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم باستاد القاهرة: «الاهلى استعد بشكل جيد لمباراة الهلال، ومؤخرا انتظم جميع اللاعبين الدوليين في التدريبات الجماعية بعد انتهاء الأجندة الدولية وكل ما أريد أن أقوله إننا مستعدون بشكل جيد لمباراة الغد».

وواصل كولر حديثه: «ندرك أهمية مباراة الهلال ، ونعرف تماما المطلوب منا كفريق، ولكن بالنسبة لي المهم ليس توقيت تسجيل الهدف خلال المباراة بقدر التحلي بالهدوء وأن يعمل الجميع من أجل تحقيق هدفنا».

وعبر كولر عن سعادته بالحضور الجماهيري في مباراة الهلال مشيرا إلى أنه للمرة الأولى منذ توليه المهمة يخوض مباراة في حضور هذا العدد من الجماهير، مؤكدا على أن كرة القدم تلعب من اجل الجماهير وأنه يثق تماما أن جماهير الأهلي سوف تساند وتشجع الفريق في إطار الروح الرياضية المعروفة عنهم، وستكون اكبر داعم للاهلي.

وأوضح المدير الفني للاهلى أن هناك انسجاما بين اللاعبين في خط الدفاع وأن أي لاعب يشارك قادر على تقديم أقصى ما لديه و تعويض أي غياب إن وجد.

واختتم مارسيل كولر تصريحاته بالتأكيد على أن فلسفته كمدرب دائما البحث عن الفوز في جميع المباريات، وهي فلسفة النادي الأهلي بشكل عام في جميع المباريات، وان مباراة الغد أمام الهلال هي الأهم في المرحلة الحالية والتي يسعى خلالها الفريق لحسم التأهل في دوري الأبطال.

من ناحية أخرى ، أرسل مسئولو الأهلى خطابا للاتحاد المصرى لكرة القدم من أجل مخاطبة الجهات الأمنية لتخصيص 2500 تذكرة لجمهور الهلال السودانى فى المباراة المرتقبة غدا السبت بدورى الأبطال.

وتقرر تخصيص مدرجات "أولى يمين" لجماهير الهلال ليحصل بذلك الفريق السودانى على 5% من الحضور الجماهيرى فى اللقاء وفقاً للوائح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، حيث سبق وحصل الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 50 ألف مُشجع للمباراة التى ستكون حاسمة في تأهل بطل مصر أو بطل السوداني لنصف نهائي دوري الأبطال رفقة صن داونز الجنوب أفريقي الذي حسم تأهله من الجولة الماضية.