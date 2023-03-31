شكرا لقرائتكم خبر عن كيشو يغادر القاهرة للمشاركة فى البطولة الدولية للمصارعة بأسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر محمد ابراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة الى إسبانيا للمشاركة فى منافسات بطولة إسبانيا الدولية التى تقام يومى 1 و 2 ابريل القادم وغادر اول أمس محمد مصطفى ورافقه محمد ابراهيم زقلط مدربا

وتصدرت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة التصنيف العالمى للعبة، وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولى للمصارعة، واحتلت سمر حمزة المركز الأول فى وزن 76 ك فى منافسات النسائية، متقدمة على لاعبات تركيا والإكوادور والصين على الترتيب

كانت سمر حمزة قد تصدرت التصنيف العالمى للعبة الشهر الماضى لتدخل التاريخ مجددا بعد أن توجت بميداليات بطولة العالم.

وجاءت سمر فى قمة التصنيف تليها لاعبة تركيا ثم أستونيا واليابان، كانت سمر حمزة توجت بفضية بطولة العالم الماضية والتى أقيمت الشهر الماضى، وكذلك ميدالية برونزية عام 2021 لتكون أول لاعبة تتوج يفضية ببطولات العالم