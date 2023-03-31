شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رقمية.. عام 1966 يشهد مقاطعة منتخبات أفريقيا لبطولة كأس العالم بإنجلترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الرياضة لا تقتصر على نتائج مباريات وبطولات وألقاب تحققها الأندية واللاعبون فى مختلف المحافل الرياضية، سواء محلية أو دولية، لكن هناك أرقاما فارقة لا يمكن نسيانها ترتبط بالرياضة.

هناك رقم قد يكون نتيجة مباراة لا تنسى، أو رقم يعبر عن قيمة صفقة ظلت باقية فى سجلات الرياضة، أو رقم يكشف عدد جماهير فى مباراة بعينها، أو سعة استاد دولى، وغيرها.

ويقدم ”الخليج 365” خلال شهر رمضان حلقات معلومة رقمية، وحلقة اليوم عن الأرقام المميزة، حيث شهد عام 1966 مقاطعة المنتخبات الأفريقية منافسات النسخة الثامنة من بطولة كأس العالم التى أقيمت فى إنجلترا، بالإضافة إلى مقاطعة آسيا أيضا فيما عدا كوريا الشمالية، والتى توج بلقبها المنتخب الإنجليزى.

ويرجع سبب المقاطعة إلى ما رأوه ظلماً من الاتحاد الدولى لكرة القدم فى توزيع المقاعد، حيث خصصت مقعداً واحداً فقط لأفريقيا وآسيا مجتمعتين (أى نصف مقعد لكل منهما)، بينما أعطت أوروبا 9 مقاعد وأمريكا الجنوبية 4 مقاعد.

ويرجع سبب هذا القرار بسبب الاعتراض من جانب منتخبات أفريقيا على قرار فيفا، والذى كان قد ألزم المنتخبات الأفريقية الفائزة فى المرحلة الثانية من التصفيات بالمونديال أن تخوض ملحق مع منتخبات آسيوية للتأهل إلى المونديال، واعتقد الأفريقيون وقتها أن منتخبات بلادهم تستحق التأهل المباشر للمونديال دون ملحق أو تصفيات، وهو ما يتعارض مع ما طلبه فيفا وقتها .

وقاطعت المنتخبات الأفريقية منافسات النسخة الثامنة من بطولة كأس العالم التى أقيمت فى إنجلترا عام 1966، بالإضافة إلى مقاطعة آسيا أيضا فيما عدا كوريا الشمالية، وتوج بلقب البطولة المنتخب الإنجليزى.