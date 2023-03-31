الامارات | "الشؤون الإسلامية" و"شرطة عجمان" إلى ربع نهائي البطولة الرمضانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن فريق الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف تأهله إلى ربع النهائي من منافسات كرة القدم ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2023 بفوزه على دائرة التنمية الاقتصادية 3-0 في ملعب مركز كواترو الرياضي، ليرتفع رصيده إلى 6 نقاط، ويرافق دائرة البلدية والتخطيط متصدر المجموعة الأولى (6 نقاط) إلى الدور التالي.

ولحق القيادة العامة لشرطة عجمان بركب المتأهلين إثر فوزه الكبير على دائرة الأراضي والتنظيم العقاري 4-0 ليحسم بطاقة التأهل الثانية في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، ويجلس خلف هيئة النقل (6 نقاط) المتأهل مسبقا منذ الجولة الماضية.

وفي المجموعة الثالثة حقق جامعة المدينة عجمان انتصاره الأول بعد تغلبه على دائرة المالية 3-0 ليضع أول 3 نقاط في رصيده ويحتل المركز الثالث خلف الإدارة العامة للدفاع المدني (6 نقاط) ومصرف عجمان (6 نقاط) المتأهلين إلى الدور ربع النهائي.

من جانبٍ آخر اقتسم فريقا الإدارة العامة للدفاع المدني ودائرة البلدية والتخطيط نقاط المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من بطولة كرة قدم الصالات، عقب تعادلهما الإيجابي بهدف لكل فريق ليتصدر الدفاع المدني المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على البلدية.

وفي المباراة الثانية من نفس المجموعة نجح فريق شباب الرقايب في تجاوز خسارته الثقيلة أمام الإدارة العامة للدفاع المدني في الجولة الأولى (0-13) وحقق انتصارا مهما على ملاعب الجوكر 6-3 ليضع أول 3 نقاط في رصيده محتلا المركز الثالث في المجموعة.