الامارات | دورة "الهوكي الرمضانية" تنطلق غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدأ مساء غد البطولة الرمضانية للهوكي في نسختها الثانية، والتي ينظمها اتحاد الإمارات للهوكي، وتقام بالملعب الرسمي لاتحاد اللعبة في مدرسة الابداع الامريكية في الشارقة.

ويشارك في البطولة 10 فرق في البطولة هي شرطة الشارقة، الشعب، النسور الذهبية، شيما، يو تي اس سي، لاكنور، اسبيتر، النمور، الإمارات المتحدة، وداداباي. وتقام المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد على مجموعتين ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي.

وحددت اللجنة الفنية برئاسة عضو مجلس إدارة اتحاد الهوكي أحمد سعيد السويدي، اللائحة الفنية للبطولة وكل شروط المنافسة ومن بينها زمن المباراة "15 دقيقة" ويتكون كل فريق من 4 لاعبين داخل الملعب بينهم حارس مرمى و6 بدلاء يمكنهم المشاركة في أي وقت خلال المباراة.

ورصد اتحاد الهوكي برئاسة عبدالله سلطان الدح جوائز عينية ونقدية للفائزين، حيث تم تخصيص 3 جوائز مع كأس للفرق صاحبة المراكز من الأول للثالث كما تم تخصيص 6 جوائز أخرى لـ أفضل حارس مرمى، مدافع، هداف البطولة، لاعب ناشئ، الفريق المثالي وأفضل لاعب في الدورة.