شكرا لقرائتكم خبر عن موعد المباراة الفاصلة بين الزمالك والجيش للصعود لنصف نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق سلة الزمالك رجال مع نظيره طلائع الجيش فى عدد مرات الفوز بربع نهائي دورى السلة best of 5 حيث فاز كل من الفريقين فى مباراتين وخسر مثلها، فقرر خوض المباراة الخامسة الفاصلة لحسم الفريق الصاعد لنصف النهائي.

ومن المقرر ان تقام المباراة يوم الأحد المقبل لحسم الفريق المتأهل لقبل نهائي البطولة، وفاز الزمالك فى أول وثانى مباراة بينما خسر فى الثالثة والرابعة فتم اللجوء الى خوض المباراة الخامسة

وكان الأهلى والاتحاد وسموحة قد صعدا لنصف النهائي، بينما يتبقى فريق من الزمالك أو طلائع الجيش، وتقام مباريات نصف النهائي ايام 6 و 8 و 10 و 12 و 13 ابريل .